МИД Британии признало свою вину в ссоре Зеленского и Трампа

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми взял на себя ответственность за неудачную подготовку украинской делегации ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая привела к публичной ссоре между американским лидером и Владимиром Зеленским. Он заявил, что чувствует свою вину в их конфликте.

«Честно говоря, я чувствовал „Аргх!“. Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я все равно чувствовал себя виноватым», — признался Лэмми в интервью газете The Guardian.

По его словам, украинскую делегацию пригласили на переговоры с Трампом в последний момент, а британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с президентом США и не успела уделить должного внимания подготовке партнеров из Киева.

Сразу после инцидента премьер Великобритании Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его на Даунинг-стрит (улица в Лондоне, находящаяся неподалеку от парламента). По словам Лэмми, именно эта встреча и публичные объятия премьер-министра Великобритании и президента Украины стали для него символом возвращения Британии на роль важного посредника в международных отношениях.

Напомним, 28 февраля в Белом доме Дональд Трамп резко отчитал Владимира Зеленского во время подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Трамп потребовал от украинского лидера согласиться на прекращение огня и воздержаться от критики президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского «неблагодарным агитатором за демократов», после чего украинскую делегацию попросили удалиться. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому необходимо вернуться к переговорам, иначе Украину может возглавить другой лидер.