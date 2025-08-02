Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми признал, что чувствует себя виноватым в том, что украинская делегация не была подготовлена к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, 28 февраля в Овальном кабинете Трамп резко отчитал Владимира Зеленского во время переговоров. Глава США потребовал от украинского лидера согласиться на прекращение огня и воздержаться от критики президента России Владимира Путина.

«Честно говоря, я думал: «Аргх! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я все равно чувствовал себя виноватым», — пояснил Лэмми.

Дипломат напомнил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с Трампом в последний момент. Он добавил, что британцы были слишком сосредоточены на собственной встрече с президентом США и не успели уделить должного внимания подготовке партнеров из Киева.

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Лэмми также сообщил, что целыми днями страдает из-за войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. Он добавил, что мир «отчаянно нуждается в прекращении огня, в прекращении страданий».