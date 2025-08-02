Президент Франции Эммануэль Макрон своим призывом прекратить огонь в секторе Газа и освободить всех заложников, в том числе находящихся в израильских тюрьмах осужденных палестинцев, приравнял этих людей. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

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Гендельман обратил внимание, что в день, когда мир увидел измученного израильтянина Эвьятара Давида, которого боевики радикального палестинского движения ХАМАС удерживают под землей без медицинской помощи и солнечного света, Макрон позволил себе приравнять его к палестинским террористам.

По мнению премьера, президент Франции выбрал «моральную слепоту» вместо морального лидерства.

1 августа ХАМАС заявил, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.

Макрон стал худшим

27 июля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). В ЦАХАЛ также анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа.