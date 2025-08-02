Стратегия президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта заключается в том, чтобы все выглядело так, как будто проиграли обе стороны, а США вышли победителем в роли миротворца.

Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«У него задачи-то такой нет – остановить победу любыми способами, включая победу России. Для него задача – сделать так, чтобы все выглядело таким образом, будто проиграли обе стороны, а США как миротворец выиграли», — заявил Крутаков.

Также эксперт отметил, что для Штатов принципиально важно не стать участником конфликта.

В США поставили под сомнение движение атомных подлодок к России

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает победу России в конфликте на Украине неизбежной, а также отмечал сложность урегулирования ситуации. 14 июля он предложил ввести 100-процентные пошлины против России, если за 50 дней не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта, и подчеркивал важность сохранения роли США как миротворца, а не прямого участника противостояния.