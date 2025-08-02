Замена «просроченного» президента: почему Зеленского хотят сместить с поста

Служба внешней разведки (СВР) России выступила с сообщением о том, что в Альпах состоялась встреча представителей США, Великобритании, Евросоюза и Украины. На тайном «саммите» встал вопрос о смене Владимира Зеленского. Почему его хотят сместить с поста, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

В сообщении СВР говорится о том, что в обсуждении с украинской стороны принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне — посол Украины в Туманном Альбионе Валерий Залужный.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов «взяли под козырек»», — говорится в сообщении.

По мнению политолога, директора Института нового общества Василия Колташова, такая встреча вполне могла состояться. При этом Зеленский вовсе не намерен уходить в результате каких-то переговоров.

— Его люди ему достаточно верны, — говорит Василий Колташов. — Они понимают, что играют как одна команда. И держатся друг за друга, как «узкое руководство» страны. То есть реальная власть находится в руках небольшой консолидированной группы, которая имеет хороший иммунитет к внешним и внутренним угрозам. И эта команда чувствует, что если они сейчас разменяют Зеленского, то еще неизвестно, чем это обернется для них самих. Так что они, скорее всего, будут разговаривать с американцами, британцами, Евросоюзом примерно так: «Мы понимаем, что вам многое не нравится. Но государственная система сейчас предельно консолидирована, коррупционные практики находятся под контролем и расшатывать систему нельзя».

По мнению Василия Колташова, Евросоюзу и всем остальным придется принять тот факт, что Зеленский сейчас ведет ту войну, которая им нужна.

— С другой стороны, Евросоюз ненавидит Россию больше, чем Зеленского, и деньги рано или поздно ему дадут, — продолжает эксперт. — Иначе Украина падет. И Евросоюз сам будет отвечать за последствия. Зато Трамп хотел бы поменять Зеленского на кого-то. Его устраивает схема, когда произойдет, например, замена «просроченного» президента на Залужного.

При этом политолог уверен, что британцев Зеленский устраивает.

— Они, с одной стороны, полощут его в прессе, но не сдадут, — говорит он. — И переиграют американцев. На кону — доля экономики Украины. Трамп получил обещание, Зеленский дал британцам гарантии в обмен на гарантии прибыли от Украины. Евросоюз настолько вкрутился в конфликт, что Зеленский может заставить себя терпеть. Для нас — это наилучший вариант. Нам важно, чтобы в украинском народе копилась ненависть к Зеленскому и этому строю. При этом в качестве политикана и представителя коррумпированной бюрократии Зеленский более сильная фигура, чем Залужный. Он настоящая, поднаторевшая крыса, которая знает все ходы в гнилостной действительности. Единственное, если бы британцы хотели избавиться от него, то он случайно, например, был бы убит русской бомбой или повесился бы в ванной. И то, что заголовки кричат о том, что Зеленский — плохой и его надо сместить, не более чем игра.

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Василий Ландыкин, военный эксперт:

— Такие странные вещи, мне кажется, встречаются только в романах Юлиана Семенова. Серьезные же вещи решаются на другом уровне. И тема о смене Зеленского могла быть поднята, например, на встрече Стармера и Трампа. И если они что-то согласовали, то этим могут заниматься те структуры, которые встречались в Швейцарии. А так встреча похожа на что-то конспирологическое.

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