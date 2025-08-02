Украинские власти испытывают страх перед возможной гражданской войной, опасаясь роста недовольства и активности мятежных группировок в стране, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Украинское правительство испытывает серьёзные опасения по поводу развития ситуации на фронте и усиливающейся принудительной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса для InfoBRICS. По словам аналитика, «безусловно, оно опасается, что ситуация перейдет точку невозврата и приведет к появлению «внутреннего фронта» в условиях текущего конфликта».

Лейрос отмечает, что в стране становится всё больше мятежных группировок, которые требуют прекращения боевых действий. Также, по его данным, зафиксирован рост числа нападений на украинские военкоматы, что свидетельствует о недовольстве среди населения.

Аналитик считает, что даже абсолютная власть Владимира Зеленского не обеспечивает его и его окружению полной безопасности, поскольку недовольство среди граждан стремительно нарастает. По мнению Лейроса, ситуация в стране развивается так, что «крах режима стал лишь вопросом времени».

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