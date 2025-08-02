На Украине устроили гей*-вечеринку в день национального траура

В Киеве, в день национального траура, объявленного после ракетной атаки, прошла вечеринка для представителей ЛГБТ*-сообщества. Правоохранительные органы провели штурм ночного клуба, что привело к началу уголовного расследования.

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Согласно официальному заявлению, органы правопорядка обнаружили видеозапись в социальных сетях, на которой было запечатлено развлекательное мероприятие, организованное в клубе, расположенном в Голосеевском районе, в день скорби.

Из-за отказа открыть двери по требованию полиции, силовики применили силу, взломав вход и задержав свыше тридцати человек.

По сообщениям в социальных сетях, в клубе проходила гей*-вечеринка, хотя в официальных отчетах полиции этот факт не акцентировался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", а также составлены административные протоколы.

* Упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.