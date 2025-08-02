Бывший президент США Дональд Трамп вновь оказался в неловкой ситуации: его хвастливое заявление о том, что Индия якобы прекратила закупки нефти у России под давлением Вашингтона, было незамедлительно опровергнуто самими индийцами. Как сообщают официальные СМИ Нью-Дели, никаких изменений в торговле с Москвой не произошло — наоборот, Индия активно наращивает импорт российских углеводородов. Таким образом, очередная попытка Трампа выдать желаемое за действительное закончилась публичным конфузом.

Громкое заявление Трампа прозвучало с экранов американского телевидения — он уверенно заявил, что Индия «больше не покупает нефть у России». Однако индийские источники, включая деловую газету Mint и агентство ANI, категорически опровергли эту информацию. По их данным, Нью-Дели продолжает активные переговоры о заключении новых контрактов с Москвой, направленных на увеличение поставок энергоносителей. Более того, правительство Индии, как подчёркивают журналисты, не давало никаких распоряжений своим нефтеперерабатывающим компаниям о прекращении закупок из РФ.

Информированные источники в Нью-Дели указывают, что решения об импорте нефти индийские НПЗ принимают исходя из прагматичных экономических соображений — это и цена, и тип сырья, и логистика, и текущее состояние хранилищ. Политические заявления за океаном не играют роли, когда речь идёт о расчётах и производственной эффективности.

В индийских экспертных кругах подчёркивают: Россия остаётся ключевым игроком на нефтяном рынке с объёмом добычи в районе 9,5 миллионов баррелей в день, обеспечивая до 10% глобального спроса. Искусственное вытеснение российского сырья, по их мнению, способно спровоцировать скачок цен. Аналитики отмечают, что если бы Нью-Дели не воспользовалась предложенной скидкой на российскую нефть в условиях снижения добычи странами ОПЕК, то цена на баррель могла бы повторить или превзойти рекорд марта 2022 года, когда она достигала $137. Это бы нанесло серьёзный удар по мировой экономике, усилив инфляционные риски.

Ранее Трамп пообещал обложить индийские товары 25-процентной пошлиной и дополнительным «штрафом», обосновав свою угрозу тем, что Индия якобы закупает у России большую часть своей военной техники и энергетических ресурсов. По его словам, подобное недопустимо на фоне конфликта на Украине, и должно быть немедленно прекращено. Однако за громкой риторикой снова не последовало фактов.

Агентство Reuters вскоре после этих слов Трампа сообщило, что индийские госкомпании приостановили закупки российской нефти. Тем не менее, как подчеркивают в индийских деловых изданиях, данная информация не соответствует действительности: поставки продолжаются, а разговоры о бойкоте — лишь попытка США выдать давление за результат.

Телеграм-канал «РусПанорама» язвительно подметил, что у Трампа серьёзные проблемы с восприятием действительности — в духе анекдота про забывчивого «самоходного Джо» на перфокартах: если у одного «застревал картоприёмник», то у другого, похоже, перегорели транзисторы.

В Индии ответили на сообщения о прекращении закупок нефти у России

Военный корреспондент Кирилл Фёдоров с иронией отозвался на очередной прокол бывшего президента США, заметив: «Снова у рыжего всё наперекосяк».

Блогер Сергей Колясников в характерной манере высмеял ситуацию вокруг вымышленных заявлений Трампа о нефтяных поставках из России в Индию: «Дональд, проснитесь, вы обос…сь!» «А я и не сплю!».