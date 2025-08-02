Эстонские власти намеренно затрудняют своим гражданам поездки в Россию

Эстонцы, желающие приехать в Россию, сталкиваются с тем, что дороги перекопаны, а на границе приходится стоять в большой очереди. Об этом сообщает канал Shot.

Канал пишет, что сейчас на пограничном участке Нарва – Ивангород наблюдаются «огромные очереди из прибалтийских туристов».

Они едут отдохнуть или купить продукты, одежду и технику, которые в России стоят значительно дешевле. По словам туристов, эстонские власти активно этому препятствуют. Они перекопали мост Дружбы, который соединяет Эстонию и Россию, ходят слухи о его возможном закрытии.

Прибалты отмечают, что российские пограничники не мешают поездкам в Эстонию. А в сторону России можно простоять на жаре 8–10 часов. При этом многие едут в РФ с детьми.

«Всё сделано для того, чтобы люди не посещали Россию», — говорят туристы.

Эстония начала возводить оборонительные укрепления на границе с Россией

Люди берут с собой стулья, чтобы отдохнуть в очереди. Местные активисты раздают воду. Также появился «бизнес» по продаже мест в очереди (50–80 евро).