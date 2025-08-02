На Украине для Зеленского строят особняки за 13 миллионов долларов США

Никогда на Украине такого не было, и вот опять… Чиновники строят себе особняки за миллионы. Журналисты выяснили, что фигурантка коррупционного дела экс-вице-премьера Алексея Чернышова возводит элитные поместья в Козине. По данным источников, особняки строились для семьи Зеленского и его приближенных.

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Сейчас Министр национального единства Алексей Чернышов находится под следствием. Еще в конце июня Национальное антикоррупционное бюро Украины официально ему сообщило о подозрении. По данным следствия, будучи министром регионального развития, Алексей Чернышов содействовал передаче киевскому застройщику земельного участка в столице под возведение жилого комплекса. Взамен застройщик обязан был передать государству часть будущих квартир. Однако участок был оценен впятеро ниже реальной стоимости, что обрекло бюджет на недополучение квартир на сумму порядка миллиарда гривен. В качестве «вознаграждения» министр получил от застройщика скидку на несколько квартир в уже сданных ЖК. Общий размер незаконной выгоды превысил 14,5 млн грн.

При этом Чернышова считают одним из наиболее приближенных к главе Украины Владимиру Зеленскому чиновников. Так что неудивительно, что журналисты заинтересовались его прошлым.

Они выяснили, что фигурантка коррупционного дела, связанного с Чернышовым, Лилия Лысенко, ведет строительство элитных имений на обширной территории в 8 гектаров в поселке Козин под Киевом. Учитывая, что ранее ее партнершей по бизнесу была супруга Чернышова, украинские журналисты предполагают, что за этим многомиллионным проектом может стоять именно семья бывшего чиновника.

Речь идет о земельном участке площадью почти 8 гектаров на берегу реки Козинка, который официально находится в распоряжении компании «Блум девелопмент» (компании принадлежит большая часть территории, включая озеро). Алексей Чернышов значился среди совладельцев этой фирмы, начиная с 2018 года. Примечательно, что масштабное строительство на участке в Козине началось именно после того, как он вошел в состав владельцев компании.

В 2019 году, незадолго до назначения Чернышова главой Киевской ОГА, его долю в «Блум девелопмент» переоформили на жену. Официально она также вышла из состава владельцев компании – это произошло в 2023 году.

Однако материалы расследуемого в отношении Чернышова коррупционного дела позволяют сделать вывод, что официальный выход Чернышовых из компании, на земле которой идет строительство в Козине, носит сугубо формальный характер. Согласно этим материалам, реальное курирование проекта осуществляется доверенными лицами семьи.

В настоящее время формальный владелец «Блум девелопмент» – Лилия Лысенко. Она давно и тесно сотрудничает с семьей бывшего чиновника: несколько лет получала зарплату в представительстве австрийской компании Чернышовых, а затем вместе с женой Чернышова на протяжении нескольких лет владела «Блум девелопмент». Ключевым моментом является то, что Лысенко сама фигурирует в материалах уголовного дела Чернышова. В 2024 году у нее проводили обыск с изъятием техники. Кроме того, следователи обнаружили переписку, в которой обсуждались условия продажи одной из квартир. Предоставленная скидка на эту квартиру была идентифицирована следствием как взятка.

Кроме того, Лилия Лысенко является соучредителем жилищно-строительного кооператива «Солнечный берег», который выступает фактическим заказчиком строительства в Козине. В 2019 году Алексей Чернышов официально предоставил этому кооперативу заем в размере 3,6 млн грн. Также в 2022 году еще одной соучредительницей «Солнечного берега» стала Инна Яцик, которая тоже упоминается в материалах уголовного производства. Несколько квартир, скидки на которые следователи расценивают как неправомерную выгоду, полученную Чернышовым, зарегистрированы на родственника Яцик – Святослава Малашко.

На сегодняшний день на участке в Козине уже возведены 4 отдельных крупных имения. Согласно документам, площадь каждого из них составляет около тысячи квадратных метров. Журналисты обнаружили на сайтах по продаже недвижимости предложения об имениях схожей площади и размеров участков в Козине, цена на которые начинается от 12,5 млн долларов США. При этом в указанную цену, в отличие от строящихся объектов, включена стоимость домов с ремонтом.

В свою очередь, экс-народный депутат Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предположил, что фактическое руководство строительством осуществляет Тимур Миндич, известный как «кошелек» главы Украины. По сведениям Мосийчука, эти роскошные поместья строятся для семей Владимира Зеленского, Алексея Чернышова, Тимура Миндича и для главы Офиса президента Андрея Ермака.