Дуров подарил своей возлюбленной на день рождения подарок в Telegram

Спутнице основателя и главы мессенджера Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой исполнилось 25 лет. В честь этого события миллиардер подарил девушке виртуальный коллекционный подарок в Telegram за $52 500 (около 4,2 млн руб.), сообщает «Код Дурова».

Согласно источнику, в честь дня рождения возлюбленной Павел Дуров преподнес ей необычный подарок — коллекционную игрушку Plush Pepe стоимостью $52 500. Выбор подарка, как сообщается, не случаен — Вавилова коллекционирует розовые и фиолетовые виртуальные подарки с фоном Cyberpunk.

В конце июля для Telegram вышло масштабное обновление, добавляющее «Рейтинг профиля», который зарабатывается тратами внутри мессенджера с использованием виртуальной валюты Telegram Stars, покупая подарки, отправляя платные сообщения и оплачивая посты. Рейтинг также может уменьшаться, например, если обменивать подарки на звезды.

После десяти часов допроса Павел Дуров вцепился в бомжа

Планируют ли разработчики Telegram как-то ограничивать функционал пользователей с низким рейтингом, пока неизвестно. Примечательно, что Павел Дуров, запустив Telegram в 2013 году, представил его как бесплатный мессенджер с полным набором функций.