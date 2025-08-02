«На Трампа давят»: в Госдуме раскрыли, когда завершится СВО

В США в последнее время активно говорят о сроках завершения СВО. Дональд Трамп рассчитает на мир к 8-августа и уже даже поставил ультиматум. При этом за несколько дней до этого специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф называл другую дату. Он заявил, что будет успехом, если конфликт на Украине завершится к началу 2029-го года. Анатолий Вассерман уверен, что американцы о сроках окончания СВО знать не могут. От кого зависит завершение спецоперации, Анатолий Александрович рассказал корреспондентам «МК».

- Срок окончания СВО зависит исключительно от нас, - говорит Анатолий Александрович. - Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны ее ликвидировать полностью. Сколько времени у нас на это уйдет, точно неведомо. Поскольку, как я уже говорил, запаса прочности НАТО теоретически может хватить еще ни на один год. Но даже НАТОвцы не настолько безумны, чтобы тратить все свои резервы на Украину.

По мнению Вассермана, изменение риторики Трампа в отношении России неслучайно. Эрудит считает, что он вынужден делать громкие заявления из-за нарастающего давления.

- На Трампа давят, - считает эрудит. - Его меры по возрождению промышленного производства в США, а именно повышение таможенных пошлин на любой импорт, весьма болезненны для большей части Америки. Поэтому там соглашаются на проведение мер Трампа только в обмен на его активную деятельность на тех направлениях, в которых лично он не заинтересован. - Трамп, например, совершенно не хочет ограничивать взаимоотношения США с РФ, - уверен Вассерман. – Но, тем не менее, он вынужден давить на Россию, потому что это дает ему повод повысить пошлины на импорт из Индии и Китая. Большую часть этого импорта производят компании, в которых изрядная доля принадлежит деятелям из США. Но Трампу-то нужно, чтобы эти деятели развивали производство внутри Соединенных государств Америки. А другого повода поднять пошлины у него просто нет.

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При этом Вассерман уверен, что, даже если Трамп введет вторичные санкции, серьезных проблем России они не доставят.