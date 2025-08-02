Президент США Дональд Трамп, как пишет журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети X, теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева.

© kremlin.ru

Хозяин Белого дома, по словам Боуза, получает свои брифинги по Украине «от режима Зеленского». Он оценил ситуацию как катастрофическую.

Боуз подчеркнул: украинская информация сильно искажает сложившуюся на данный момент ситуацию на поле боя.

Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Москвой и Киевом до 10 дней. В случае провала переговоров он намерен ввести импортные пошлины, санкции или "что-то другое".