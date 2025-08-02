Журналист раскрыл, что произошло с Трампом из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп, как пишет журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети X, теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева.
Хозяин Белого дома, по словам Боуза, получает свои брифинги по Украине «от режима Зеленского». Он оценил ситуацию как катастрофическую.
Боуз подчеркнул: украинская информация сильно искажает сложившуюся на данный момент ситуацию на поле боя.
Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Москвой и Киевом до 10 дней. В случае провала переговоров он намерен ввести импортные пошлины, санкции или "что-то другое".