The Times: ЕС пошел на "ужасную сделку" с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пошла на заключение невыгодной сделки с США по пошлинам из-за опасений сокращения численности американского воинского контингента в Европе.

Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.

"Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но, если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно - Америку Трампа - на своей стороне", - заявил эксперт.

Как говорится в статье, фон дер Ляйен готовила жесткие ответные меры на угрозы Вашингтона ввести пошлины, но затем "сдала назад", согласившись на сделку во время последней встречи с Трампом в Шотландии. По оценке The Times, это было сделано отчасти для защиты европейского бизнеса, но также из-за страха, что президент США использует это как предлог, чтобы сократить военную поддержку Украины или навредить европейской безопасности. Как говорится в статье, особое опасение Брюсселя заключается в том, что пересмотр США своей военной стратегии, доклад о которой должен быть опубликован в ближайшие недели, может привести к выводу части 800-тысячного американского контингента из Европы.

The Sunday Times сравнивает встречу главы ЕК и американского лидера в Шотландии с поведением генсека НАТО Марка Рютте, который назвал Трампа "папочкой".

"Ей пришлось сделать это грязное дело, потому что это было необходимо", - заявил изданию Кьеркегор.

Работа фон дер Ляйен

Как отмечается в статье, уступка фон дер Ляйен давлению США особенно заметна на фоне сильного характера политика. Со ссылкой на главу аналитического Центра европейских реформ Чарльза Гранта издание пишет, что фон дер Ляйен - самый сильный глава Комиссии со времен Жака Делора, возглавлявшего ЕК с 1985 по 1995 год. The Sunday Times пишет, что фон дер Ляйен так много работает, что ей оборудовали квартиру на 13-м этаже штаб-квартиры ЕК, где она ночует в будние дни.

Одновременно, говорится в статье, с момента прихода на нынешнюю должность в 2019 году, фон дер Ляйен изменила ЕК, сосредоточив в своих руках почти президентскую власть в ущерб 26 еврокомиссарам и опираясь на своего протеже - главу кабинета председателя ЕК Бьорна Зайберта. Вместе они "принимают все ключевые решения по ключевым делам", цитирует издание Гранта.

"Остальные еврокомиссары на самом деле очень раздосадованы, потому что их мнения редко спрашивают", - говорит эксперт.

Вне Брюсселя, замечает издание, фон дер Ляйен "оказывается в тени Трампа", как и любой другой европейский политик.

О соглашении ЕС и США

Трамп изначально решил ввести против ЕС пошлины в размере 30%. 27 июля ЕС и США заключили сделку, согласно которой Трамп снизил обещанный тариф до 15%, а Брюссель пообещал закупить у США энергоресурсы и оборудование для АЭС на $750 млрд и инвестировать $600 млрд в американскую цифровую индустрию.

Фон дер Ляйен, объявляя о заключении этой сделки с Трампом, пояснила, что ЕС должен выполнить это обязательство в течение 3 лет. В этом случае в год странам ЕС предстоит закупать у США энергоресурсы на $250 млрд, что составляет две трети от всего энергетического импорта ЕС за 2024 год. На следующий день представители Еврокомиссии сообщили, что ЕК не может заставить европейские компании закупать энергоресурсы исключительно у США, но будет их "убеждать это сделать".