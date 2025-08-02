На Западе раскрыли, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Глава Белого дома Дональд Трамп теперь получает информацию по конфликту на Украине от киевского режима.
Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил известный ирландский журналист Чей Боуз, передаёт РИА Новости.
«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Владимира Зеленского», – написал он.
При этом журналист подчеркнул, что украинская информация сильно искажает реальную ситуацию на поле боя.
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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз высмеял ультиматум Трампа России.