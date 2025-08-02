Глава Белого дома Дональд Трамп теперь получает информацию по конфликту на Украине от киевского режима.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил известный ирландский журналист Чей Боуз, передаёт РИА Новости.

«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Владимира Зеленского», – написал он.

При этом журналист подчеркнул, что украинская информация сильно искажает реальную ситуацию на поле боя.

Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной эскалации

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз высмеял ультиматум Трампа России.