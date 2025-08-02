Приведет ли конфликт Трампа и Медведева к ядерной войне РФ и США

СМИ уже назвали решение американского президента по перемещению подводных лодок к водам России «первой ступенью ядерной войны».

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На фоне вновь вспыхнувшего интернет-конфликта с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым президент США Дональд Трамп приказал направить американские атомные субмарины к российским водам. При этом экс-президент РФ призвал американского политика не выдвигать ультиматумы и заметил, что «Россия во всем права». Между тем, в СМИ решение Трампа уже назвали «первой ступенью ядерной войны».

«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ»

Накануне британское издание «The Daily Telegraph» написало, что американский президент Дональд Трамп сделал первый шаг по лестнице ядерной эскалации, когда принял решение о переброске атомных подводных лодок. Авторы статьи напомнили, что еще ни один лидер США не отправлял такие субмарины к российским водам даже во время холодной войны.

«Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск», - заметили авторы, добавив, что таким решением Трамп поднялся на «первую ступень ядерной войны».

Издание назвало произошедшее эпохальным моментом. При этом в материале указано, что решение Трампа о перемещении подводных лодок США дает повод для беспокойства, свидетельствует о «балансировании на грани ядерной войны» и несет риск ответной реакции России.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

1 августа Дональд Трамп на фоне возникшей «перепалки» в Сети с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым распорядился направить две атомные подводные лодки США в стратегически важные регионы. При этом он не рассказал, куда именно.

В своей соцсети американский политик указал, что этот шаг стал реакцией на «безрассудные и подстрекательские» высказывания российского политика. Трамп отметил, что такие заявления могут привести к непредсказуемым последствиям.

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов в интервью НСН предположил, что речь может идти об отправке американских субмарин в Баренцево море и к Камчатке.

«Даже внимания на это обращать не стоит. Наши подлодки несут боевую службу по плану. А то что Трамп усилил группировку атомных подводных лодок на подходах к нашей территории, — это железно в Баренцевом море и на подходах к Камчатке. Они постоянно несут боевую службу в Баренцевом море, в Белое море заходили тоже, на Средиземном море они есть. На Балтике их атомных подводных лодок нет, в Черном море — тоже нет, там дизельные подводные лодки. Но там есть и другие силы — Германия, англичане иногда заходили на боевую службу на Балтику. На Черном море им нет надобности нести боевую службу, тут могут только пошалить турки», - объяснил он.

В свою очередь капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с НСН заметил, что Трамп не представляет себе стратегическую ситуацию на море, поэтому его угрозы выглядят неубедительно.

«Это чисто политическое заявление с военным аспектом, может быть, это решение уже было давно принято в Пентагоне, а не им. Две подводные лодки ничего не решают. Еще со времен СССР мы знали, что необходимо минимум шесть субмарин, чтобы вскрыть противолодочную оборону противника. У нас готовы и надводные корабли, и подводные силы и средства, и морская авиация, — для нас не будет никаких неожиданностей. Противник может оказаться и в Арктике, и на Дальнем Востоке или в Средиземном море, где обычно размещает подобные суда. Они оснащены ракетами системы "Томагавк", торпедами, но и у нас боевое патрулирование проводится, и все движение мы видим, будь оно французское, английское, американское или даже японское», - добавил он.

КОНФЛИКТ МЕДВЕДЕВА И ТРАМПА

Интернет-конфликт между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампом разгорелся в начале лета 2025 года. Поводом для его обострения послужил комментарий российского политика в июне после того, как США ударили по ядерной инфраструктуре Ирана. Тогда Медведев объявил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

После этого Трамп назвал подобную риторику недопустимой, отметив, что «к слову на букву N (nuclear (ядерный) – прим. НСН) нельзя относиться легкомысленно», добавив: «Думаю, именно поэтому Путин — БОСС». В ответ Медведев заверил, что Россия не планирует поставлять Ирану ядерное оружие, напомнив об обязательствах по Договору о нераспространении (ДНЯО).

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Обострение риторики вновь произошло на фоне нового ультиматума со стороны президента США. Так, 29 июля Трамп дал десять дней на достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта и пригрозил в противном случае ввести вторичные санкции против России и ее торговых партнеров. В ответ на это Медведев призвал американских политиков не ставить России ультиматумы, предупредил о риске войны, а самого американского лидера назвал «дедулей».

Трамп назвал Медведева «неудачным бывшим президентом», посоветовал следить за словами и предупредил о заходе на «очень опасную территорию». В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ почеркнул, что «Россия во всем права».

«Если какие-то слова бывшего президента... вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политолог, американист Константин Блохин в беседе с НСН отметил, что ответ Трампа Медведеву показал, насколько тщательно Белый дом мониторит российскую повестку и следит за заявлениями российских политиков.

«Оказалось, что американский лидер отслеживает заявления российских политиков. При этом, его администрация довольно-таки тщательно мониторит нашу повестку. Вполне возможно, что Трамп интерпретирует слова Медведева как официальную позицию Кремля. Только время покажет, отразится ли это на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона или нет», - сказал он.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио выразил неуверенность в том, что слова Дмитрия Медведева отражают официальную позицию Москвы, добавив при этом, что российский политик «говорит подстрекательские вещи», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».