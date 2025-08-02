В Польше обнаружили следы Янтарной комнаты

Следы Янтарной комнаты могли обнаружить на месте раскопок бывшего военного полигона, принадлежавшего СС, которые находятся на территории Польши.

Об этом сообщает портал O2, ссылаясь на местные власти.

«Воеводское управление по охране памятников в Гданьске дало разрешение на раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», — говорится в публикации.

Представитель управления по охране памятников Марцин Тысиньский рассказал, что в 1943 году на этом месте базировался полигон войск СС, вокруг которого располагались бункеры-хранилища. Организаторы раскопок планируют найти здесь немецкие подземные склады, в одном из которых может находиться и Янтарная комната.

Эта комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для короля Пруссии Фридриха I, впоследствии ее подарили Петру I, тогла она стала главной жемчужиной резиденции императоров России в Царском Селе. Немцы вывезли ее в период Второй мировой войны на территории, которые сегодня относятся к Калининграду. Перед штурмом города в 1945 году комната пропала, ее поиски прекратили в 1984 году.

В Калининграде впервые с помощью ИИ создали изображение утраченной янтарной чаши XVII века

Ранее власти Польши получили письмо от загадочного анонима, который заявил, что нашел «замаскированные вагоны поезда», в котором хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе ценности и произведения искусства. Он также утверждал, что в «золотом поезде» якобы может находиться легендарная Янтарная комната.