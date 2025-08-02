Трамп нарвался на «Орешник»: Путин послал сигнал в ответ на ультиматум Вашингтона

В минувший четверг на одном украинском телеканале включили таймер. В прямом эфире он показывает, сколько дней, часов и даже минут осталось до того момента, когда России наступит кирдык. Точное время его озвучил постпред Вашингтона при ООН Джон Келли.

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31 июля он заявил, что ультиматум Трампа о прекращении огня на Украине истекает 8 августа. После этого Вашингтон, если русские не остановят наступление, введет против Москвы такие санкции, что Кремль содрогнется. В Киеве началось ликование, а укро-ТВ включило обратный отсчет.

Трамп, что ни говори, – молодчик. Всю неделю был центре внимания мировых СМИ, это редко кому удается. Сначала покрыл, как бык овцу, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, навязав Европе кабальное соглашение: ЕС на $750 млрд обязался покупать у Америки дорогой СПГ и инвестировать в экономику США $600 млрд.

На телекадрах с той встречи было хорошо видно, как Урсула что-то блеет, а потом говорит, что полностью удовлетворена. Трамп ведь не стал совсем уж сильно задирать пошлины на европейские товары, которые идут в Америку.

Потом тот же самый трюк Трамп проделал с Южной Кореей. Сеул обязался инвестировать в США $350 млрд и закупать у американских фирм СПГ и другие топливные ресурсы на $100 млрд. Взамен Вашингтон пообещал, что снизит пошлины на южнокорейские автомашины – с 25 до 15%

До этого Трамп нагнул Японию. Потомки гордых самураев согласились вложить в родину Трампа $550 миллиардов и расширить доступ американских товаров на свой рынок. «90% прибыли от японских инвестиций останутся в нашей стране», - оптимистично подвел черту под сделкой американский президент.

Вишенкой на торте стали озвученные в пятницу главой Белого дома импортные пошлины в отношении товаров из Сирии, Лаоса, Боснии и Герцеговины, Ливии, Мьянмы, они повысились от 30 до 40 и выше процентов. Может, Трамп так прикалывался, учитывая мизерные объемы товарооборота с этими странами, а может, решил показать, что держит всех «под колпаком».

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Суммарно за неделю Трамп добился привлечения в США от своих союзников около $1,5 триллиона инвестиций. Круто? Безусловно. Пусть даже пока все эти цифры только на бумаге, пусть даже боевой галльский петух Макрон начал роптать («Мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись…Это не конец истории»), пусть даже из всех этих денег до Америки дойдет половина или треть - все равно Трамп красавчик. В России в 90-е годы на рынках, в офисах трусоватых банкиров и бизнесменов, так лихо действовала братва, когда взамен «инвестиций» предлагала свою «крышу». Потом, правда, многих братков перестреляли, кого-то посадили, но в те годы их имена были на слуху.

Разделавшись с Европой и Азией, Трамп - «победитель Ирана», решил «заняться» Россией и громогласно сдвинул сроки своего ультиматума с 50-и до 10 дней. Мол, я разочарован, хотя поначалу переговоры с Россией шли хорошо.

Путин не отреагировал, Песков сделал дежурный комментарий. Трамп столь «неуважительного отношения» не ожидал и взвился.

«Это позор!», - гневно бросил он, когда журналист спросил, что думает президент США по поводу реакции Кремля.

Неужели и в самом деле ожидал, что Путин возьмет под козырек, остановит наступление на Донбассе, а наши «Герани» и «Искандеры» перестанут бить по украинским военным аэродромам и заводам, где клепают беспилотники?

России и странам, которые с нами торгуют, Трамп грозит 100-процентными пошлинами. Может «зарядить» и больше - 150% или все 200%. Понятно, что речь идет о Китае и Индии, которые в больших объемах закупают у нас нефть и газ. В «черный список» Вашингтона могут таже попасть Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция. Они используются как хабы, имея с этого, кстати, хорошие деньги. «Прилетит» рикошетом и Европе: по объемам поставок СПГ Россия уступает здесь только американцам. Впрочем, на это Трамп может и закрыть глаза – как-никак ЕС подписал с США сделку.

Цель санкций ясна – уменьшить нефтегазовые доходы России, показать, что одним росчерком пера может загнать Москву в изоляцию, а заодно продвинуть интересы американских компаний. В идеале – «принуждение к миру». Сам Трамп, к слову, не уверен, что санкции повлияют на Россию. «Я не думаю, что они Путина сильно беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», - заявил в четверг Трамп, а в Киеве на радостях на ТВ включили таймер, привязанный к 8 августа.

В Москве, в телеграм-каналах и СМИ сейчас тоже много разговоров об этой дате. В этом смысле Трамп, конечно, отличный шоумен. Зеленскому до него, как до Луны. Тревога в Москве есть? Есть. Доллар может рвануть вверх? Может, финансовые спекулянты наверняка постараются поиграть на курсе и сорвать куш. Но ощущения, что уже 9 августа наступит «ужас, ужас, ужас» - этого точно нет, особенно в далеких от столицы городах, не говоря уже о приграничных областях, где у людей совсем другие тревоги и заботы. На четвертый год СВО мы привыкли и к санкциям, и к тому, что кто-то в очередной раз обещает «порвать экономику России в клочья». Могли бы -давно порвали...

Владимир Путин политическую карьеру начинал в мэрии Санкт-Петербурга в лихие 90-е. Многие наверняка помнят сериал «Бандитский Петербург», в котором хорошо показаны нравы братвы того времени. Надо полагать, Путину, как и многим чиновникам, приходилось сталкиваться с быкующими «авторитетными бизнесменами». Так что ультиматумы («наезды») Трампа вряд ли являются для него каким-то открытием. Макрона они могут вогнать в ступор, а чтобы кадрового разведчика – в это как-то не верится…

В пятницу, 1 августа, Путин в неформальной обстановке встречался с Александром Лукашенко на Валааме. Президенты говорили о многом, в том числе, конечно, о переговорном процессе по Украине и последних заявлениях Трампа. «50, 60, 10 дней…Так политика не делается, - сказал Лукашенко, причем давая понять, что в принципе относится к Трампу хорошо - Если он мира хочет, то должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указывать не получится, тем более ядерной державе».

А Владимир Путин отметил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий», и как бы случайно заметил, что в России началось серийное производство «Орешника». Первый комплекс уже передан в войска.