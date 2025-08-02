Блок «Победа» не пустили на выборы в Молдавии

Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила протест оппозиционного блока «Победа» на отказ в регистрации для участия в парламентских выборах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление палаты.

Судебная коллегия ВСП отклонила кассационную жалобу как необоснованную, установив, что обращение было подано в суд с опозданием.

Соответствующее постановление является окончательным и не подлежит обжалованию.

14 июля ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщил, что оппозиционный блок подал документы в ЦИК для участия в выборах в парламент Молдавии. Позднее к блоку решила присоединиться партия коммунистов.

19 июля стало известно, что Центральная избирательная комиссия Молдавии не допустила «Победу» к выборам. За отказ в регистрации проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, трое — воздержались.