Хоффман: администрация Белого дома действительно боится Медведева

Администрацию президента США Дональда Трампа действительно встревожили слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерной системе "Периметр". Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэниел Хоффман.

© Газета.Ru

По его мнению, Трамп опасается, что Россия может начать ядерную войну. В то же время Хоффман назвал риторику Медведева опасной и безответственной. Бывший агент ЦРУ отметил, что Медведев и ранее высказывал подобные угрозы, риторически балансируя на грани ядерной войны. 31 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа о заходе российского экс-президента "на опасную территорию", намекнул американскому лидеру, что у Москвы есть система "Периметр".

Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены. На следующий день Трамп заявил, что в ответ на слова Медведева он в качестве "меры предосторожности" распорядился разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих районах". По его словам, теперь эти субмарины находятся "ближе к России".