Есть вопросы: Трамп невнятно объяснил передислокацию ядерных подводных лодок

Дональд Трамп заявил, что он разместил ядерные подводные лодки в “соответствующих регионах” в ответ на угрожающий твит бывшего президента России Дмитрия Медведева, сообщают западные СМИ.

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В своем посте в социальной сети Truth в пятницу Трамп написал, что он решил изменить дислокацию атомных подводных лодок из-за “крайне провокационных заявлений” заместителя председателя Совета безопасности России Медведева, пишет The Guardian.

Ранее Медведев назвал угрозы Трампа ввести санкции против России и недавний его ультиматум “угрозой и шагом к войне”.

“Я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления являются чем-то большим”, - заявил Трамп. “Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев”.

При этом Трамп не уточнил, имел ли он в виду подводные лодки с ядерным двигателем или вооружением, подчеркивает The Guardian.

Позже журналисты спросили Трампа, почему он отдал приказ о перемещении подводной лодки, и он ответил: “Бывший президент России угрожал, и мы собираемся защитить наш народ”.

“Он говорил о ядерном оружии ", - сказал Трамп. “Когда вы говорите о ядерном оружии, мы должны быть готовы, и мы полностью готовы”.

Ранее на этой неделе Медведев раскритиковал Трампа за то, что тот сократил сроки достижения Россией прогресса на пути к миру с Украиной с 50 дней до всего лишь 10. При этом американский президент пригрозил ввести санкции и другие финансовые взыскания против России, если она не выполнит их.

“Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10, - цитирует The Guardian пост Медведева. - Он должен помнить 2 вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. “Не идите по пути Сонного Джо!” - добавил он, имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

В прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что даст России 50 дней для начала серьезных мирных переговоров с Украиной. Но на днях Трамп заявил, что его крайний срок сокращается до 10-12 дней, а в четверг он заявил, что уже принял решение ввести “вторичные санкции” в отношении стран, которые покупают российскую нефть. Как пишет The New York Times, это включает Китай, Индию и Турцию, все страны, с которыми Трамп ведет другие текущие переговоры.

Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной эскалации

Некоторые аналитики в области безопасности назвали объявленный шаг Трампа о передислокации ядерных подлодок риторической эскалацией в отношениях с Москвой, но не обязательно военной, учитывая, что у США уже есть атомные подводные лодки, которые развернуты и способны нанести удар по России, комментирует The Guardian.

Пентагон тщательно скрывает информацию о своих ядерных возможностях, что делает практически невозможным подтвердить заявление Трампа, отмечает Си-эн-эн. Но его заявление, тем не менее, привело к резкой риторической конфронтации, вызвавшей бряцание ядерным оружием, характерное для холодной войны.

Позже в пятницу Трамп заявил, что передислоцированные атомные подводные лодки были перемещены “ближе к России”.

“Мы всегда хотим быть готовыми, и поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова - это только слова и не более того”, - сказал Трамп в интервью Newsmax. Как подчеркивает CNN, Медведев, который в течение последних нескольких дней вел онлайн-перепалку с Трампом, в четверг упомянул о возможностях автоматического нанесения Россией ответного ядерного удара советской эпохи, после того как Трамп посоветовал Медведеву “следить за своими словами”.

Как бы то ни было, отмечает The New York Times, такое публичное демонстрирование ядерных мускулов является редкостью даже для Трампа, который в последний раз высказывал явные ядерные угрозы Ким Чен Ыну в начале своего первого президентского срока, в 2018 году. В то время он сказал, что его “ядерная кнопка” “намного больше и мощнее”, чем у Кима. Этот обмен мнениями в конечном итоге привел к трем встречам между лидерами США и КНДР и полному провалу попыток заставить корейского лидера отказаться от своего ядерного арсенала, который сейчас больше, чем когда-либо.

Напомним, что Трамп выразил недовольство Путиным, который, по его словам, тормозит усилия американского президента по посредничеству в прекращении огня между Россией и Украиной - предвыборное обещание, которое, по его словам, он мог выполнить всего за 24 часа. В четверг он назвал продолжающиеся удары России по украинским объектам “отвратительными”, напоминает The Guardian.

Президент России Путин не ответил на ультиматум Трампа. В пятницу он заявил, что хочет “прочного и стабильного мира” на Украине, но не дал никаких указаний на то, что он готов пойти на какие-либо уступки.

“Нам нужен прочный и стабильной мир на прочной основе, который удовлетворил бы как Россию, так и Украину и обеспечил бы безопасность обеих стран”, - заявил Путин, выступая перед журналистами в пятницу, за неделю до нового крайнего срока, установленного Трампом для прекращения боевых действий.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который завершился менее чем через час и пока не привел ни к каким соглашениям, кроме обмена пленными.

Очевидно, ссылаясь на комментарии Трампа, Путин сказал в пятницу: “Что касается любых разочарований со стороны кого бы то ни было, все разочарования возникают из-за завышенных ожиданий. Это хорошо известное общее правило”.

Трамп заявил в четверг, что его спецпосланник по иностранным делам Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, но дополнительные подробности его поездки пока неизвестны.