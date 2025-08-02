Молдавии нужно добиться подтверждения своего нейтрального статуса на площадках ООН и НАТО после парламентских выборов 28 сентября. Об этом заявила в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) и руководитель партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, комментируя процесс вооружения республики странами Запада.

По ее словам, молдавские политики будут настаивать на том, чтобы Североатлантический альянс утвердил декларацию о том, что блок не будет вмешивать Молдавию ни в какие военные действия.

15 июля депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов сообщил, что Военные НАТО разработали план нападения на ПМР.

Экс-глава Гагаузии назвала местью Кишинева санкции против автономии

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщение Службы внешней разведки РФ о превращении Молдавии в передовой форпост НАТО, заявил «Газете.Ru», что НАТО готовит Молдавию выступить не только против России, но и напрямую напасть на Приднестровье.

Ранее в Кремле прокомментировали военные планы НАТО в отношении Приднестровья.