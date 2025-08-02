В сенате США призвали Россию «не шутить» с Трампом

Сенатор США, автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций Линдси Грэм в социальной сети X призвал РФ «не шутить» с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал после решения главы Белого дома о переброске двух американских атомных подводных лодок.

«Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не (Барак. – «Газета.Ru») Обама, не (Джо. – «Газета.Ru») Байден, и с ним шутки плохи. Вы переигрываете», — написал Грэм.

1 августа Трамп отдал приказ переместить две американские атомные подлодки «в надлежащие районы» из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией

28 июля Медведев заявил, что Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов». По его мнению, главе Белого дома необходимо понять, что РФ не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на угрозы Трампа о размещении ядерных подлодок.