Трамп потребовал наказать Обаму и Клинтон за скандал о вмешательстве РФ в выборы

Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны ответить за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году.

Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», — подчеркнул глава Белого дома. При этом, по его словам, решение об уголовном преследовании должна принимать глава Минюста Пэм Бонди.

Ранее Трамп заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является огромным скандалом в американской истории. Глава Белого дома отметил, что повторения подобных инцидентов больше быть не должно.

Трамп высказался о фальсификации данных о вмешательстве России в выборы

Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон и остальные демократы были изначально обвинены Трампом в создании фейка о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Глава Белого дома счел, что это госизмена.