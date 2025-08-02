ФБР удалило имя Трампа и других известных лиц из файлов Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) удалило имя президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц из правительственных файлов, связанных с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Редактирование было произведено группой сотрудников ФБР, которым было поручено изучить документы Эпштейна для возможной публикации. Имена не разглашались в целях защиты конфиденциальности, поскольку эти люди, включая Трампа, были частными лицами на момент начала федерального расследования в отношении Эпштейна в 2006 году.

По словам источников Bloomberg, сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. Кроме того, в документах фигурируют десятки других известных общественных деятелей.

Упоминание имени человека в документах не означает, что он находился под следствием или обвинялся в правонарушении, отмечает агентство.

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Сенатор Дик Дурбин заявлял, что огромный объем материалов, накопленных ФБР за почти два десятилетия по этому делу, изучали около 1000 агентов ФБР и других сотрудников. Всего они просмотрели более 100 тыс. документов.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп 20 лет назад отправил Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом.