В аэропорту Сочи вводили временные ограничения

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Временные ограничения вводились на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале аэропорта сообщили о снятии ограничений.

"Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, следовавших в Сочи.

В новость внесены изменения (04:59 мск) - добавлена информация о снятии ограничений на работу аэропорта.