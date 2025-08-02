Трамп заявил, что Обама и Клинтон должны отвечать за скандал о «русском следе»

Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон должны заплатить высокую цену за создание фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, существует письменное подтверждение о причастности к этому скандалу Обамы. Более того, Трамп утверждает, что экс-президент был «чуть ли не главным вдохновителем» этой инициативы.

«Я думаю, они (Обама и Клинтон. — «Газета.Ru») должны заплатить цену <...> Очень большую цену», — сказал американский президент.

При этом он отметил, что за принятие решения об уголовном преследовании отвечает глава минюста США Пэм Бонди.

Трамп надеется на расследование в отношении предвыборного штаба Клинтон

До этого ЦРУ выпустило отчет о многочисленных процедурных нарушениях при составлении доклада о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году с целью поддержки Дональда Трампа. По данным управления, доклад мог быть политически мотивированным.

Ранее разведка США назвала фейком данные о вмешательстве России в выборы.