Названы три сценария введения Трампом санкций против России

На текущий момент перед президентом США Дональдом Трампом стоит развилка, и есть три основные пути, по которым он может пойти, вводя новые санкции против России, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Сценарии он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее политик анонсировал новые рестрикции для России в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован по истечении 10-дневного срока.

Первый вариант предполагает введение жестких санкций, таких как вторичные тариф, полагает эксперт. Для Трампа это самый негативный сценарий, так как он сам сомневается в эффективности этих рестрикций, указал политолог. Очевидно, что российская экономика подстроиться под новые реалии и переживет новые санкции, пояснил он.

«При этом шансы на продолжение переговорного процесса с американцами, в общем-то, захлопнутся — их уже не будет, и Трамп таким образом подпишется под своей неспособностью разрешить украинский кризис и нормализовать отношения с нашей страной. Это первый вариант», — поделился американист.

Вариант второй — это введение формальных санкций и тарифов, обозначил Дудаков.

«Может быть, какие-то учреждения, организации американцы могут поставить под санкции, какие-то ввести вторичные тарифы, но с большим количеством исключений для разных стран, для разных категорий товаров. То есть так, чтобы формально показать, что: видите, мы все-таки силу проявили в отношении России, но так, чтобы, в общем-то, не рушить шансы на будущий переговорный процесс», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Третий вариант заключается в продлении срока для урегулирования конфликта еще на 30, 60 или 90 дней, сообщил эксперт. По его мнению, США способны объявить, что пока что заключить перемирие не удалось, но все шансы на переговоры имеются, так как в Россию должен приехать спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«Я могу осторожный прогноз сделать, что я не исключаю того, что Трамп, например, введет какие-нибудь тарифы на импорт из России, но при этом тут же сделает исключение для урана, титана и удобрений, то есть того, что у нас в основном как раз из России шло либо идет в Соединенные Штаты, то есть это будет такая абсолютно формальная история. И при этом, может быть, какие-то все-таки санкции введет, но тоже с определенным количеством исключений», — допустил политолог.

WP: Трамп будет вынужден ввести санкции против Китая из-за поддержки России

Я думаю, что либо второй, либо третий вариант все-таки более вероятны, чем вариант номер один с попыткой оказать уже реальное жесткое санкционное давление на Россию. Потому что для Трампа все-таки заключение сделки — это важная история, и лишаться этой возможности ему было бы нелогично Малек Дудаков политолог

Ранее заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о том, что ультиматум США в отношении России насчет урегулирования конфликта на Украине — большое лукавство, так как они финансируют Киев.