Украине нужно подписать мир с Россией до этой зимы, если она боится окружения Киева. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Там одна тоже выступила: “Вот будут (вооруженные силы России. — прим. «Лента.ру») стоять зимой у Киева”. Так подписывайте мирное соглашение. Если у вас такие уже настроения, что вы видите: люди не хотят идти на бойню, это не в их интересах», — подчеркнул он.

По словам эксперта, люди не хотят воевать за чужие интересы.

В США назвали следующую крупную потерю ВСУ

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне успешного продвижения Российской армии уже в ближайшее время могут потерять Красноармейск (украинское название — Покровск).