В США признали неспособность Трампа надавить на Россию
Санкции и тарифы, введением которых США угрожают России и ее союзникам, в итоге нанесут вред самим Соединенным Штатам. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.
«Санкции США в отношении России не навредят никаким образом и не повлияют на исход конфликта. Санкции и пошлины в отношении Китая и Индии тоже ничего не добьются», — полагает специалист.
Он добавил, что, хотя появились данные о том, что ряд индийских компаний отказывается от покупки нефти из РФ, это явление носит временный характер.
Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной эскалации
По словам Джонсона, у Вашингтона нет возможности надавить на Москву, а стремление главы Белого дома Дональда Трампа повлиять на исход украинского конфликта приводит к непредсказуемым последствиям для самих США.
«Все что сейчас делает Трамп — пытается понять, насколько можно испортить отношения со всеми, даже с союзными странами. Такой иррациональности не было даже при Джо Байдене», — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.