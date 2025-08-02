Президент США Дональд Трамп только приближает угрозу ядерной эскалации своими словами о передислокации американских атомных подводных лодок якобы на фоне исходящей от России угрозы. Об этом заявил журналист газеты The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд.

«В обычное время это был бы исключительный, эпохальный и вселяющий ужас момент. Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод», — подчеркнул автор статьи, напомнив, что никто из американских лидеров не прибегал к такому балансированию «на грани ядерной войны».

Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией