Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к ядерной войне с Россией.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ультимативная риторика американского лидера ведет не просто к эскалации конфликта, а к прямой угрозе войны между двумя государствами.

Трамп раскрыл, будет ли разговаривать с Путиным после угроз подлодками