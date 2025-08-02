Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к ядерной войне с Россией.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ультимативная риторика американского лидера ведет не просто к эскалации конфликта, а к прямой угрозе войны между двумя государствами.
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«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — подчеркнул американский лидер.