Трамп сообщил о намерении Индии прекратить закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал о решении Индии отказаться от закупок российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

При этом американский лидер не уверен в правдивости этой информации.

«Насколько я знаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Я так слышал, но не знаю, правда это или нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже перестали покупать российскую нефть, испугавшись 100-процентных пошлин США. На тот момент это касалось таких предприятий, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.

Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти

До этого глава Белого дома заявил, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики».