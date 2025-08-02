Орбан заявил о необходимости личной встречи Трампа и Путина

Для завершения военного конфликта на Украине необходима личная встреча президента США Дональда Трампа и российского главы Владимир Путина. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает Telegram-канал «ЕЖ».

«Если мы хотим добиться прекращения огня, перемирия или даже мирных переговоров, два крупных игрока должны вести переговоры лично. И эта война не между Украиной и Россией. Эта война между Западом и Россией», — подчеркнул он.

По словам политика, лидер Запада — президент Дональд Трамп.

Орбан назвал условие для мира на Украине

«Поэтому без встречи, личной встречи и соглашения между двумя крупными лидерами у нас нет шансов на прекращение огня. Но попытки были, и они провалились», — отметил Орбан.

Ранее чиновник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказываясь от мирного соглашения.