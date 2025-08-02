В США объяснили введение санкций и тарифов против торгующих с Россией стран

Президент США Дональд Трамп использует разрушительные тарифы и санкции как рычаг давления на Россию чтобы добиться прекращения огня в Украине к 8 августа. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет «Страна.ua».

По его словам, введение вторичных санкций и тарифов против стран, торгующих с Россией, лишит Москву ее ключевых торговых партнеров и возможности финансировать военные действия.

«У России не останется друзей, не будет торговых партнеров, и ее способность финансировать войну прекратится», — сказал он.

В США объяснили, почему введение санкций против РФ невыгодно Трампу

Ранее директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци заявил, что у президента США нет рычагов для посредничества в урегулировании конфликта России и Украины, а угрозы санкций указывают на провал его миротворческих инициатив.