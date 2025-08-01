Маск призвал страны ЕС покинуть блок

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

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Маск обратил внимание на пост другого пользователя, который заявил о необходимости выхода Ирландии из ЕС.

Маск высмеял ЕС с помощью серпа и молота

Поводом к этому стало постановление Европейского суда о том, что правительство страны не может использовать нехватку жилья в государстве в качестве причины отказа в размещении просителей убежища.