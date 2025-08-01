Опрос показал отношение американцев к Трампу

Консалтинговая группа Morning Consult провела опрос среди граждан США, который выявил процент недовольных действиями главы Белого дома Дональда Трампа — таких оказалось более половины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, 61% опрошенных американцев винят Дональда Трампа в появившихся финансовых трудностях. Еще 29% опрошенных придерживаются обратной точки зрения — остальные не определились с ответом. Всего в опросе поучаствовало 2007 американцев.

«Американские семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, и шесть из десяти винят Дональда Трампа в том, что он вызвал рост их повседневных расходов», — сообщили в Morning Consult.

Помимо этого, более половины опрошенных американцев считают, что их жизнь стала тяжелее. В этом они винят миллиардеров, корпорации и республиканцев. Как показали результаты опроса, за последний год более 40% граждан США стали тратить сбережения, а еще 37% начали пользоваться кредитными картами. 25% опрошенных заявили, что они пропускали прием пищи, чтобы сэкономить.