Выяснилось, куда Трамп мог отправить атомные лодки для угрозы РФ

Президент США Дональд Трамп мог направить американские атомные подводные лодки к российским границам для демонстрации военной мощи. Речь может идти как о выходе новых подлодок из баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей на более угрожающие позиции в Тихом или Атлантическом океане. Об этом заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович.

«Какое-то количество американских подводных лодок, в том числе стратегические с баллистическими ракетами, все время находится в море. Пока неясно, идет ли речь о выходе новых из баз (что само по себе может быть не очень простой задачей), или же о перемещении ПЛА на „более угрожающие“ позиции в Тихом и/или Атлантическом океане», — пояснил Стефанович.

Также Стефанович не исключил, что повышенная активность американских подлодок может наблюдаться в Средиземном море или вблизи российских баз на Тихоокеанском и Северном флотах. По его мнению, такие действия могут рассматриваться как способ усиления давления на РФ в условиях международной напряженности.

Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп пригрозил разместить американские ядерные подлодки в «соответствующих местах» после заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, однако Пентагон не уточнил, куда именно будут направлены субмарины. При этом американский лидер выразил надежду на то, что негативных последствий в данной ситуации получится избежать.