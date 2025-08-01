Трамп сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что «в этот раз не дойдет до непредвиденных последствий». Соответствующий пост появился у него в соцсети Truth Social, передает РБК.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после ударов Вашингтона по ядерным объектам Ирана «ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект». Трамп назвал это высказывание безответственным, отметив, что «к слову на букву N (nuclear weapon) не следует относиться так легкомысленно». Кроме того президент США сообщил, что после заявления Медведева приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах».

У себя в соцсети Трамп добавил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».