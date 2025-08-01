Инструкторы из Великобритании будут готовить из украинских детей террористов и подпольщиков.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Запад осознаёт, что Киеву скоро придётся перейти к партизанским действиям против России.

«На Западе понимают, что рано или поздно им придется перейти к партизанским и террористическим группам для действий в тылу нашей страны, – подчеркнул собеседник издания. – Эти дети оболванены, заражены бандеровской идеологией, заражены реваншизмом. Но Киеву нужно учить историю – реваншизм заканчивается провалом».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Липовой рассказал, что женщины-снайперы в рядах ВСУ отличаются особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим.