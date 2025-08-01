Немецкая газета Süddeustche Zeitung призвала страны Европы заморозить финансовую помощь Украине из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

По мнению автора издания, отмена закона, который предполагал лишение независимости НАБУ и САП, недостаточно для того, чтобы замять эту ситуацию. В качестве необходимой меры, в Süddeustche Zeitung предложили заморозить «миллиарды долларов помощи».

«Ни украинцы, ни Евросоюз, ни правительство Германии не должны довольствоваться лишь отменой этого скандального закона - вместо этого необходимо заморозить миллиарды для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ», — сказано в статье.

Автор издания также добавил, что при Зеленском коррупция на Украине значительно распространилась среди его ближайшего окружения, а государственные СМИ замалчивали эту ситуацию.

«Принятие Зеленским скандального закона, с помощью которого он, судя по всему, открыто пытался защитить близких друзей или бизнес-партнеров от преследования антикоррупционными органами, в корне все изменило», — добавил автор статьи.

Ранее Зеленский подписал закон, лишающий независимости САП и НАБУ. Эта инициатива привела к большому общественному резонансу как на Украине, так и в странах Запада. После этого Зеленский подписал новый закон, который должен укрепить независимость этих структур.