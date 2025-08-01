Маск заявил о демократах среди клиентов Эпштейна

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X заявил, что среди клиентов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные демократы и их спонсоры.

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«Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке [Эпштейна]», — поделился Маск.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. Вечеринки проходили на острове Эпштейна, визит каждого представителя политической или финансовой элиты США, которые были гостями таких вечеринок, он тщательно документировал и на основе компромата составил так называемый «список Эпштейна».

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Трамп 20 лет назад отправил Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы.