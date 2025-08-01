Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель высказал мнение, что Европейскому союзу и правительству Германии не следует ограничиваться отменой скандального украинского закона, который лишал независимости антикоррупционные органы страны. По его мнению, выделение миллиардов евро Киеву необходимо заморозить до тех пор, пока не будет реализован весь список требуемых реформ.

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В своем материале журналист отмечает:

«Ни украинцам, ни ЕС или правительству ФРГ не следовало бы сейчас довольствоваться отменой скандального закона, но они должны заблокировать выделение миллиардов для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ».

По мнению Хасселя, президент Владимир Зеленский «дал волю коррупции в собственном окружении», однако ранее об этом рисковали сообщать лишь немногие

Ситуация, как считает обозреватель, кардинально изменилась после появления закона от 22 июля. Журналист полагает, что с помощью этого закона Зеленский, «очевидно, хотел защитить близких друзей или деловых партнеров от уголовного преследования антикоррупционных органов».