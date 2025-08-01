В ООН заявили, что пока не располагают комментарием в связи с заявлением Трампа

ООН пока не располагает комментарием в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о перемещении двух американских атомных подлодок «в соответствующие районы».

«На данный момент у нас нет комментария», — приводит ТАСС слова представителя организации.

1 августа президент США объявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах».

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) ускорил снижение на вечерней торговой сессии после заявления Трампа.