Вучич отреагировал на приговор Додику

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никогда не выскажется положительно о приговоре суда в Сараево главе Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор, который предусматривает год тюремного заключения и шесть лет запрета на госслужбу, вынесенный Додику за неисполнение решений не утвержденного ООН «высокого представителя» в республике Кристиана Шмидта.

«Пока дышу и пока хоть капля крови течет по моим венам, не позволю, чтобы из моих уст вышла похвала этому вердикту. Лучше мне не жить, чем таким образом предать свои убеждения», — прокомментировал это Вучич.

По его мнению, выводы о решении суда 2 августа сделает Совет нацбезопасности Сербии. Вучич отметил, что Белград с 2008 года переживает различные кризисы, но в такой тяжелой ситуации еще не был.