Глава МИД Польши поблагодарил ВСУ

Польские власти благодарны украинским войскам, которые «защищают всю Европу», заявил в эфире радиостанции RMF24 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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«Польша благодарит солдат ВСУ, которые защищают свою страну, а также Польшу и всю Европу», — отметил глава польского МИД.

По его словам, Варшава всегда поддержит «свободный и независимый» Киев. Он добавил, что Польша поддерживает Украину в интересах своего соседа, но «прежде всего — в своих собственных интересах».

31 июля избранный президент Польши Кароль Навроцкий провел первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подтвердил сохранение поддержки Украины в конфликте с Россией, но заявил о необходимости изменения подхода Киева к спорным вопросам совместной с Польшей истории.

Новый президент Польши выдвинул требование Зеленскому

Разговор состоялся по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с победой на выборах.