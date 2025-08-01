В НАБУ подтвердили обыски у экс-заместителя Ермака

Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил о проведении обысков у Ростислава Шурмы, который ранее занимал должность заместителя главы офиса Андрея Ермака, по месту его проживания вблизи Мюнхена. Об этом пишет РИА Новости.

© Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Он отметил, что эта информация уже стала достоянием общественности и что немецкая сторона подтвердила соответствующие следственные действия. Кривонос добавил, что, в силу закона, он не может комментировать ни суть, ни перспективы уголовного производства.

По его словам, уголовное дело активно расследуется, однако он подчеркнул, что не может вдаваться в детали, чтобы не повредить расследованию.

В конце июля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники среди украинских депутатов сообщило об обысках в Германии, в пригороде Мюнхена, где проживает Шурма. Газета Süddeutsche Zeitung 31 июля также сообщала о том, что полиция и прокуратура Мюнхена не дали никаких комментариев касательно обысков на объектах, связанных с Шурмой.

Закон, который ограничивает независимость антикоррупционных служб НАБУ и САП, был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что данный шаг стал необходимым для освобождения этих структур от внешнего влияния, особенно со стороны России.