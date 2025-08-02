Трамп: переброска БПЛА нужна для обеспечения безопасности американцев

Газета.Ruиещё 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что переброска атомных подводных лодок ВС США нужна для обеспечения безопасности американцев. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп объяснил переброску атомных подводных лодок
© Газета.Ru

Отмечается, что американский президент дал соответствующее распоряжение после высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. <…> Так что я это делаю на основании [обеспечения] безопасности нашего народа», — поделился Трамп.

Пентагон прокомментировал заявление Трампа о перебросе атомных подлодок

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.