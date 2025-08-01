Эрдоган рассказал о самом жестоком геноциде века

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То, что происходит в секторе Газа, представляет собой самый жестокий геноцид последнего века. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган рассказал о самом жестоком геноциде века
© Global Look Press

«В Газе сейчас происходит самый жестокий геноцид последнего века. Не только дети, но и все то, что символизирует человечество, уничтожается руками преступников (...). Несмотря на тех, кто клеветал на сопротивление [радикальное движение ХАМАС], называя их террористами, чтобы заслужить признание Израиля, Турция не отвернулась от героических жителей Газы», — отметил глава государства.

Эрдоган выразил надежду на то, что «когда-нибудь человечество увидит конец» насилия в анклаве, а также в Сирии. Он подчеркнул, что «люди обязательно доживут до этих дней».

Ранее Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) начали сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что эти полеты могут внести лишь незначительный вклад в обеспечение пострадавших предметами первой необходимости.