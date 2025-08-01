Трамп назвал свою цель в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что нацелен на окончание конфликта на Украине. Об этом политик сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

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«Это война, которой никогда не должна была случиться. Это война [бывшего президента США Джо] Байдена, а не "ТРАМПА". Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я все это остановить!», — заявил американский лидер.

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что основной целью России в конфликте является искоренение первопричин кризиса на Украине и обеспечение безопасности РФ. Кроме того, он подчеркнул, что Москва выступает за достижение долгосрочного мира, у которого «не будет никаких временных ограничений».